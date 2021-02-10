سعر الدولار يسجل تراجعا طفيفا للغاية أمام الجنيه

دوت الخليج – تباين سعر صرف الدولار أمام الجنيه لدى البنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بين انخفاض و ارتفاع في حدود قرش واحد.

وتراجع متوسط سعر العملة الأمريكية بشكل طفيف بلغ 0.17 قرش، ليبلغ 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، مقابل 15.6017 جنيه للشراء، و15.7017 جنيه للشراء بالأمس.

وكان متوسط سعر الدولار قد سجل ارتفاعا ضئيلا بختام تعاملات أمس الثلاثاء، بمقدار 0.2 قرش، إذ بلغ يوم الإثنين 15.5997 جنيه للشراء 15.6997 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري المصري.

وعلى صعيد أسعار الدولار على شاشات البنوك، خفض بنكي إتش إس بي سي HSBC، وأبو ظبي الأول FAB سعر العملة الخضراء في تعاملات اليوم قرشا واحد، لتبلغ 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، بدلا من 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

وخفض ميد بنك سعر الدولار قرشين ليبلغ 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، مقابل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

بينما رفع بنك عوده سعر الدولار قرشا واحد، ليبلغ 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع مقابل مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع بختام تعاملات أمس الثلاثاء.

كما رفع البنك المصري الخليجي سعر الدولار قرشا أيضا، ليبلغ 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع مقابل 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع بالأمس.

فيما استقرت العملة الخضراء عند مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، في بنوك: الأهلي المصري ومصر والتعمير والإسكان دون تغيير عن المستويات المسجلة بالأمس.

وكذلك ظل الدولار ثابتا في بنكي العربي الإفريقي الدولي وقطر الوطني الأهلي QNB، عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، دون تغيير.

واستقر سعر الدولار أيضا في بنوك: التجاري الدولي CIB والإسكندرية والمصرف العربي الدولي، عند مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وأعلنت وزارة المالية، أمس الثلاثاء، نجاح طرح سندات مصر في السوق الدولية في اجتذاب طلبات اكتتاب بقيمة 16.5 مليار دولار.

ونفذت المالية إصدار سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات دولار على ثلاث شرائح 5 و10 و40 سنة، وبقيم تبلغ 750 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.5 مليار دولار على التوالي.