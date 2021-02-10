مجلس الوزراء ينفي ما تردد عن تأجيل الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

دوت الخليج – نفى مجلس الوزراء ما نُسب إليه بشأن تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورا بقرار منسوب لمجلس الوزراء يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.

وأكد البيان أن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للمجلس نهائيا، ولا صحة لما ورد فيه.

وشدد على أن التفاصيل كافة الخاصة ببدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية سيتم إعلانها خلال أيام بعد مناقشة الملف في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.

كما أهاب بوسائل الإعلام كافة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.