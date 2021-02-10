وول ستريت جورنال: تأجيل صفقة شراء تيك توك إلى أجل غير مسمى

العربية دوت نت – أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأربعاء، أن خطة وول مارت وأوراكل لشراء عمليات تيك توك الأمريكية تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، حيث يجري الرئيس جو بايدن مراجعة واسعة لجهود الإدارة السابقة بشأن معالجة المخاطر الأمنية المحتملة التي تشكلها شركات التكنولوجيا الصينية.

وتراجعت صفقة تيك توك، التي كان يقودها الرئيس آنذاك دونالد ترامب، منذ الخريف الماضي في خضم التحديات القانونية الناجحة لجهود الحكومة الأميركية من شركة بايت دانس المالكة لتيك توك.

وأشارت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي في استهدافها لمنصة تيك توك، بحجة أنه يمكن للحكومة الصينية الحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين، في حين أن تيك توك تنفي هذا الإدعاء.

ويأتي هذا في الوقت الذي تجد فيه شركة بايت دانس نفسها في صراع قانوني مع الحكومة الأمريكية، حيث تمنع العديد من المحاكم الفيدرالية محاولة وزارة التجارة إغلاق عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.

وقال تقرير وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر: “إن المناقشات استمرت بين ممثلي بايت دانس ومسؤولي الأمن القومي الأمريكيين”.

وتركزت هذه المناقشات على أمن البيانات وطرق منع وصول الحكومة الصينية إلى المعلومات التي تجمعها تيك توك عن المستخدمين الأمريكيين.

ولا يتوقع اتخاذ قرار وشيك بشأن كيفية حل المشكلات المحيطة بمنصة تيك توك، حيث تحدد إدارة بايدن استجابتها للمخاطر الأمنية المحتملة التي يشكلها جمع شركات التكنولوجيا الصينية للبيانات.