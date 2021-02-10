التجاري وفا بنك: 44% نموا في عدد المعاملات الرقمية خلال عام كورونا

دوت الخليج – كشف بنك التجاري وفا إيجيبت عن ارتفاع استخدام العملاء لخدمة الإنترنت البنكي خلال عام 2020 بنسبة 123% مقارنة بعام 2019، كما ارتفع عدد المعاملات الرقمية بنسبة 44% في ذات الفترة.

وقال البنك، في بيان حول النتائج المحققة خلال عام الوباء، إنه شارك في 5 عمليات سندات توريق خلال عام 2020.

وأوضح أنه شارك كضامن تغطية بقيمة 100 مليون جنيه مصري في أول عملية إصدار سندات توريق لصالح شركة تنمية لخدمات التمويل متناهي الصغر التابعة للمجموعة المالية هيرميس والبالغ إجمالي قيمتها 545 مليون جنيه.

كما شارك البنك أيضا كضامن تغطية بمبلغ 85 مليون جنيه في عملية إصدار سندات توريق لمجموعة راية القابضة لصالح ثلاث شركات تتمثل في شركة راية للإلكترونيات وأمان للخدمات المالية وأمان للتمويل المتناهي الصغر، والبالغ إجمالي قيمتها 562 مليون جنيه مصري.

وساهم التجاري وفا بنك إيجيبت بمبلغ 320 مليون جنيه في طرح سندات الإصدار الرابع لشركة التعمير للتوريق، كما شارك في عملية توريق لصالح مجموعة ثروة بمبلغ 200 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى البنك كضامن تغطية لصالح شركة رواج بمبلغ 58 مليون جنيه، بحسب ما أورده البيان.

وعلى صعيد القروض المشتركة، شارك التجاري وفا بنك إيجيبت كمرتب رئيسي أولي في عملية تمويل مشترك طويل الأجل لصالح مجموعة فرج الله بمبلغ 2.05 مليار جنيه مصري، وساهم بمبلغ 224.5 مليون جنيه.

وأشار البيان إلى البنك في عملية تمويل مشتركة لصالح شركة كونتكت للتأجير التمويلي بمبلغ 100 مليون جنيه، إلى جانب مشاركته ولأول مرة في تاريخه كمؤسس ومستثمر في صندوق ملكية خاصة لصالح كتاليست لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار البنك أيضًا إلى أن قيمة أصول الشركات قد ارتفعت خلال عام 2020 بالإضافة إلى زيادة أعمال التجارة الإفريقية ونمو عدد التسهيلات المقدمة للعملاء لدعمهم خلال فترة جائحة كورونا.

وعلى صعيد التجزئة المصرفية، أطلق البنك خدمة تمويل شراء السيارات من خلال برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء، كما أعلن عن إطلاق خدمة استلام التحويلات الواردة من الخارج بالتعاون مع شركة موني جرام العالمية (ناسداك: إم جي آي).

وعلى صعيد التحول الرقمي، ذكر البيان أن البنك أطلق مؤخرًا خدمة WhatsApp for business والي تتيح سهولة التواصل والتفاعل المستمر مع العملاء.

وأضاف أن أهداف استراتيجيته تسعى إلى مواصلة العمل على نمو جميع قطاعات الأعمال في السوق المصرية، في التجزئة المصرفية وتمويل الشركات بمختلف حجم أعمالها مع تقديم خدمات استشارية وحلول مالية متطورة.