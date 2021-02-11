عجز الميزانية الأمريكية في يناير يسجل ارتفاعا غير مسبوق عند 163 مليار دولار

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سي إن بي سي – قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة في الولايات المتحدة سجلت عجز ميزانية 163 مليار دولار في يناير، وهو مستوى مرتفع غير مسبوق على أساس شهري وبقفزة 130 مليار دولار عن العجز في الفترة نفسها من العام الماضي، إذ جرى توزيع حزمة جديدة من المدفوعات المباشرة على الأفراد.
فقد ارتفعت الإيرادات 3% في يناير مقارنة بالفترة نفسها قبل عام إلى 385 مليار دولار، في حين زاد الإنفاق 35% إلى 547 مليار دولار.
وسجل كل من الإيرادات والإنفاق مرتفعات غير مسبوقة في يناير.
وبالنسبة للشهور الأربعة الأولى من السنة المالية 2021، ارتفع العجز 89% إلى 736 مليار دولار، إذ صعدت الإيرادات 1% إلى 1.19 تريليون دولار وقفز الإنفاق 23% إلى 1.92 تريليون دولار.
والإيرادات والإنفاق والعجز منذ بداية العام جميعهم عند مرتفعات غير مسبوقة.
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