- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات _ تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ أمس الأربعاء، في أول اتصال مباشر له مع زعيم ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر وتوليه منصبه الشهر الماضي.
وكانت هذه أول مكالمة بين شي ورئيس أمريكي منذ تحدث الرئيس الصيني مع الرئيس السابق دونالد ترامب في مارس الماضي. ومنذ ذلك الحين، تدنت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ مستوى لها منذ عقود.
ووفقا للبيت الأبيض، فقد قال بايدن لشي إن من أولويات الولايات المتحدة الحفاظ على منطقة حرة ومنفتحة بين المحيطين الهندي والهادئ وشدد على “مخاوفه الأساسية بشأن القمع الذي تمارسه الصين في هونج كونج وانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ والإجراءات الحازمة المتزايدة تجاه تايوان”.
وقال البيت الأبيض إن بايدن وشي تبادلا وجهات النظر حول مواجهة جائحة كوفيد-19، وكذلك حول التحديات المشتركة لتغير المناخ ومنع انتشار الأسلحة، في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في التعاون مع بكين لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يدعو إلى الحفاظ على منطقة حرة ومنفتحة بين المحيطين الهندي والهادئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.