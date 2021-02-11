دانة غاز الإماراتية تتكبد خسائر صافية بقيمة 376 مليون دولار في 2020

وكالات _ أعلنت دانة غاز، العاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتراجعت صافي أرباح الشركة بـ 59% لتصل إلى 36 مليون دولار (131 مليون درهم إماراتي) مقارنة بـ 88 مليون دولار (322 مليون درهم إماراتي) للفترة ذاتها من العام 2019، وذلك قبل احتساب مخصصات غير نقدية لمرة واحدة ومصادر الدخل الأخرى، بحسب بيان الشركة.

وبعد احتساب هذه البنود، فإن دانة غاز تسجل صافي خسائر قدره 376 مليون دولار (1.4 مليار درهم إماراتي) مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 157 مليون دولار (575 مليون درهم إماراتي) في عام 2019.

وترتبط معظم المخصصات التي بلغ إجمالي قيمتها 412 مليون دولار (1.51 مليار درهم) ببيع الأصول البرية للشركة في مصر.

وقد ساهمت العمليات التشغيلية المستمرة للشركة (إقليم كردستان العراق) بإضافة 32 مليون دولار إلى صافي الأرباح السنوي؛ مما يعكس ربحية أعمال الشركة من أنشطتها الرئيسية رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 خلال العام الماضي.

وبلغت إيرادات دانة غاز 349 مليون دولار خلال العام 2020 (1.27 مليار درهم إماراتي) مقارنة بـ 459 مليون دولار (1,68 مليار درهم إماراتي) خلال العام 2019، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع أسعار البيع المحقّقة خلال هذه الفترة وانخفاض الإنتاج في مصر.

وقد تمكنت الشركة من خلال برنامجها الخاص لضبط النفقات التشغيلية، من تجاوز التحديات السائدة وغيرها من الظروف الصعبة خلال العام 2020، حيث انخفضت التكاليف العامة والإدارية للشركة بنسبة 20% على أساس سنوي.

وكانت دانة غاز قد سددت صكوكها المستحقة بالكامل في تاريخ الاستحقاق المحدد خلال شهر أكتوبر 2020. كما اختتمت العام الماضي على أرضية مالية صلبة ، تمكنها من المحافظة على منظور إيجابي في عام 2021 والأعوام التي تليه.

وتعليقاً على هذه النتائج؛ قال د. باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة “دانة غاز”: “شهد العالم جُملة من التحديات غير المسبوقة والظروف الاستثنائية خلال العام 2020 عقب تفشي جائحة كوفيد-19 والتي ترتبت عليها تداعيات على أسواق وقطاع النفط وانخفاض الأسعار إلى مستويات لم نشهدها منذ أكثر من 20 عاماً. ورغم كل ذلك، أظهرت دانة غاز قدراً كبيراً من المرونة والقوّة على صعيد أدائها المالي والتشغيلي.