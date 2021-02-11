طرح 49% من تعليم

فاروق يوسف _ كشفت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إحدى استثمارات سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن طرح 49% من أسهمها طرحًا عامًا وخاصًا بالسوق الثانوية بالبورصة المصرية.

الشركة تقدمت بطلب التسجيل بهيئة الرقابة المالية تمهيدا لقيد أسهمها وتداولها بالبورصة

وقالت الشركة في بيان أنها تقدمت بطلب بالفعل بطلب تسجيلها لدى هيئة الرقابة المالية تمهيدا لقيد أسهمها وتداولها بالبورصة المصرية.

وتوقعت الشركة أن يتم الطرح خلال الربع الأول من العام الجاري حال سماح ظروف السوق، وسيكون عبر قيام شركة “سفنكس أوبليسك بي.في” بطرح حد أقصى 357.822.500 سهم عادي من الأسهم المملوكة لها، ما يمثل 49% من إجمالي رأس مال “تعليم”.

وأوضحت أن الطرح الخاص سيكون للمستثمرين المؤهلين في عدة دول منها مصر، والطرح العام للأشخاص الطبيعة والاعتبارية، لافتة إلى أن سعر الطرح العام في مصر سيكون هو نفس سعر الطرح الخاص.

وأكدت أنها تعمل حاليًا على إنهاء الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات الخاصة بالطرح، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

سي آي كابيتال المنسق الدولي الوحيد ومدير الطرح.. ورينيسانس كابيتال وبنك أبو ظبي الأول مساعدان خارجيان

وتقوم شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات بدور المنسق الدولي الوحيد ومدير الطرح، بينما يقوم كل من شركة رينيسانس كابيتال إيجيبت لترويج وتغطية الاكتتابات، وبنك أبو ظبي الأول بدور مساعدين خارجيين لمدير الطرح فيما يتعلق بالطرح الخاص فقط.

نورتن فولبرايت مستشار قانوني دولي للشركة.. ومعتوق بسيوني وحناوي مستشارا محليا

ويتولى مكتب نورتن روز فولبرايت دور المستشار القانوني الدولي للشركة في عملية الطرح فهو كتب ، كما يقوم مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانوني والمحاماة بدور المستشار القانوني المحلي للشركة، ومكتب وايت آند كيس المستشار القانوني المحلي والدولي لمدير الطرح.

وايت آند كيس المستشار القانوني الدولي والمحلي لمدير الطرح

وقال هشام جوهر، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن تعليم نفذت خطة موفقة لتعزيز تقييمها المالي، وكان ذلك خلال ثمانية عشر شهرًا، وتضمنت الخطة إطلاق كليتين جديدتين في جامعة النهضة ببني سويف في مجال العلوم الطبية، وإنشاء جامعة باديا في منطقة غرب القاهرة بالشراكة مع شركة بالم هيلز.

إتمام الطرح في الربع الأول حال سماح ظروف السوق والحصول على الموافقات اللازمة

وأضاف، أن الطرح المرتقب لشركة تعليم يمثل عامل جذب للمستثمرين خاصة أنه يسمح لهم بالمشاركة في مشروع فريد من نوعه، ممثل في قطاع التعليم العالي الخاص بمصر، وهو أحد القطاعات القابلة للتطوير التي تسهم في إرضاء المستهلك المصري الذي يجسد جوهر جاذبية مصر الاستثمارية.

من جانبه، قال أحمد بدر الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة قررت منذ عام 2015 دعم فريق الإدارة كي تتصدر قائمة المؤسسات العاملة بقطاع التعليم العالي الخاص في مصر، من حيث النموذج المؤسسي، ولذلك قامت بتقديم خدمات تعليمية عديدة وإعداد خريجين مؤهلين لدخول سوق العمل، بالإضافة إلى إقامة منصة في مجال خدمات التعليم العالي.

بدوره أكد محمد الرشيدي، العضو المنتدب للشركة، على أهمية دور التعليم المحوري في إحداث تغيير، ومن ثم تسعى الشركة نحو تطبيق برامج تعليمية متخصصة ومبتكرة للطلاب والخريجين، بالإضافة إلى تعزيز التجربة التعليمية للطلاب بهدف تمكينهم من تحقيق نتائج إيجابية تضمن تحقيق قيمة مضافة للمجتمع بأكمله.

وتتبنى “تعليم” خطة توسعات خلال الفترة المقبلة، تتضمن إنشاء 3 كليات جديدة في جامعة النهضة ببني سويف -التي تمتلكها وتقوم بتشغيلها، وتضم حرمين جامعيين تصل طاقتهما الاستيعابية إلى أكثر من 11000 طالب- خلال 3 السنوات القادمة، وهي لتخصصات الهندسة الزراعية والفنون والهندسة المعمارية، وتدرس فرص إدارة الكليات المجتمعية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى أنها تنشئ حاليًا جامعة بمنطقة غرب القاهرة بطاقة استيعابية تصل إلى 9.16 طالب.

حققت تعليم نموًا سنويًا مركبًا لإيراداتها 28%، في الفترة ما بين العامين الماليين، 2017/2018 و2019/2020، بالإضافة إلى معدل النمو السنوي المركب للربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك البالغ 37% خلال نفس الفترة.

وحققت الشركة إيرادات تشغيلية بواقع 450 مليون جنيه للعام المالي الماضي، مقابل 354 مليون جنيه في العام المالي السابق.

وبلغ الربح المعدل لعام 2019/2020 قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك 241 مليون جنيه مقابل 183 مليون جنيه للعام المالي الماضي. و128 مليون جنيه في عام 2017/2018.

وحققت صافي ربح خلال العام المالي الماضي، 144 مليون جنيه، مقابل 110 مليون في 2018/2019، و62 مليون جنيه لعام 2017/2018.