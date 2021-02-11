مال وأعمال

أبو العيون وشلبي وآخرون يعرضون الاستحواذ على 76% من أسيوط للتجارة بسعر 28.5 جنيه

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قالت هيئة الرقابة المالية في بيان، أنه تم أمس إيداع عرض شراء إجباري من عمرو أبوالعيون ومحمد شلبي وآخرين، للاستحواذ على 76.1% من أسهم شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية.

وأضافت الهيئة في البيان الذي تم نشره على شاشة البورصة، أن الحصة مكملة لنسبة 100% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، ولعدد نحو 5.09 مليون سهم، وبسعر نقدي 28.5 جنيه للسهم.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للتنفيذ 75%، وأنه جاري دراسة العرض في الهيئة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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