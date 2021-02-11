أبو العيون وشلبي وآخرون يعرضون الاستحواذ على 76% من أسيوط للتجارة بسعر 28.5 جنيه

قالت هيئة الرقابة المالية في بيان، أنه تم أمس إيداع عرض شراء إجباري من عمرو أبوالعيون ومحمد شلبي وآخرين، للاستحواذ على 76.1% من أسهم شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية.

وأضافت الهيئة في البيان الذي تم نشره على شاشة البورصة، أن الحصة مكملة لنسبة 100% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، ولعدد نحو 5.09 مليون سهم، وبسعر نقدي 28.5 جنيه للسهم.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للتنفيذ 75%، وأنه جاري دراسة العرض في الهيئة.