- 1/3
- 2/3
- 3/3
قالت هيئة الرقابة المالية في بيان، أنه تم أمس إيداع عرض شراء إجباري من عمرو أبوالعيون ومحمد شلبي وآخرين، للاستحواذ على 76.1% من أسهم شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية.
وأضافت الهيئة في البيان الذي تم نشره على شاشة البورصة، أن الحصة مكملة لنسبة 100% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، ولعدد نحو 5.09 مليون سهم، وبسعر نقدي 28.5 جنيه للسهم.
وأشارت إلى أن الحد الأدنى للتنفيذ 75%، وأنه جاري دراسة العرض في الهيئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو العيون وشلبي وآخرون يعرضون الاستحواذ على 76% من أسيوط للتجارة بسعر 28.5 جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.