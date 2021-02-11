البورصة توقف التعامل على أسهم أوراسكوم للاستثمار بناء على طلبها

رنا ممدوح _ قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التعامل على أسهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة اعتبارا من بداية جلسة اليوم الموافق 11 فبراير، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة.

وأوضحت البورصة في بيان صادر عنها، أن الإيقاف جاء بناء على طلب أوراسكوم للاستثمار القابضة إيقاف التداول على أسهمها والمنشور بتاريخ 7 فبراير الجاري.

الجدير بالذكر أن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة كشفت عن تولي أنسي نجيب ساويرس منصب رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة -الشركة المنقسمة-، ونيلز باختلر منصب العضو المنتدب، بعد الانتهاء من إجراءات التقسيم ونقل الملكية.

وأضافت الشركة في ردها على استفسارات نشرة دوت الخليج أول أمس، أنه سيتم الابقاء على الهيكل الإداري لأوراسكوم للاستثمار القابضة دون تغيير.

وفيما يخص الجدول الزمني للانتهاء من إجراءات قيد وتداول الشركات الناتجة عن التقسيم، أوضحت أوراسكوم أن الموعد المحدد للانتهاء من نقل ملكية أسهم الشركات التابعة لأوراسكوم للاستثمار إلى الشركة المنقسمة هو 15 فبراير الجاري، على أن يكون بداية التداول على أسهم الشركتين اعتبارًا من يوم 17 من نفس الشهر.

وتعتزم الشركة وفقًا للجدول الزمني الذي حصلت دوت الخليج على نسخة منه، تقديم طلب إلى كل من البورصة المصرية ومصر للمقاصة لنقل ملكية أسهم الشركات التابعة لها إلى أوراسكوم المالية (المنقسمة) اليوم 11 فبراير الجاري وفقًا لمشروع التقسيم المعتمد من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 19 أكتوبر الماضي.

وتوقعت أوراسكوم صدور قرار لجنة قيد الأوراق المالية يوم 16 فبراير الجاري،. متضمنًا الموافقة على قيد تعديل أسهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (الشركة القاسمة)، وقيد أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة (الشركة المنقسمة) بجداول البورصة، وكذلك نشر تقرير الإفصاح لكلا الشركتين القاسمة والمنقسمة وفقًا لنص المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 على شاشات التداول عقب إنتهاء جلسة لجنة القيد.

ومن المقرر في اليوم التالي 17 فبراير نشر تقرير الإفصاح لكلا الشركتين بصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وموافاة البورصة بنسخة منهما قبل الجلسة لبدء تداول أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة.