أسعار الذهب تتراجع بسبب تعافي الدولار وبيانات أضعف للتضخم الأمريكي

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– انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ تعافى الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة وتسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في تثبيط الإقبال على المعدن الأصفر.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1837.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع يوم الأربعاء.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1837.40 دولار.
وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس “الدولار انتعش من المستوى المتدني الذي سجله يوم الأربعاء، يفرض ذلك بعض الضغط على المعادن النفيسة. كما يضغط انخفاض السيولة بسبب عطلة العام الصيني الجديد أيضا على الأسعار”.
وأضافت يانج أن أسعار الذهب خسرت أيضا بعض الدعم إذ أظهرت بيانات أمريكية أن التضخم لن يرتفع كثيرا مستقبلا.
وجاء مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يناير أقل بكثير من المتوقع. ويعد الذهب تحوطا في مواجهة التضخم.
وأكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في خطاب يوم الأربعاء على الحاجة لسياسية مالية وقال إن الوقت ليس ملائما للتركيز على مسائل الدين الاتحادي.
ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات تمرير مشروع قانون للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1244.84 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروة منذ فبراير 2015 عند 1250 دولارا يوم الأربعاء.
وتراجعت أسعار الفضة في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 26.86 دولار ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2340.94 دولار.
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