نايل سات تحقق أرباحا بقيمة 34.2 مليون دولار خلال 2020 بانخفاض 19.7%

رنا ممدوح _ سجلت شركة المصرية للأقمار الصناعية – نايل سات، تراجعاً في صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 19.68%، ليصل إلى 34.159 مليون دولار، خلال عام 2020، مقابل 42.531 مليون دولار بعام 2019.

وانخفضت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 125.103 مليون دولار، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 130.710 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وتراجع مجمل ربح نايل سات خلال نفس الفترة إلى 30.028 مليون دولار، مقابل 35.596 مليون دولار بالفترة المماثلة من عام 2019.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.81 دولار، عن عام 2020، مقابل 1.01 دولار عن 2019.