أرباح أسواق العثيم السعودية ترتفع 30.8% خلال 2020 مدفوعة بنمو المبيعات

دوت الخليج – ارتفعت الأرباح الصافية لشركة أسواق عبدالله العثيم، المدرجة في سوق المال السعودية “تداول”، بنسبة 30.84% مسجلة 450.97 مليون ريال بنهاية عام 2020، مقابل مقابل 344.67 مليون ريال العام السابق.

وفسرت الشركة في بيان للسوق، اليوم الخميس، ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال العام الماضي، بأنه يعود بشكل أساسي إلى نمو المبيعات مدفوعاً بزيادة إقبال العملاء على شراء المواد الغذائية والتموينية خلال فترات الإغلاق التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أسواق عبدالله العثيم، أن تحسن هامش الربح والوفورات في بعض عناصر التكاليف نتيجة الاستفادة من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار جائحة فايروس كورونا، قد سهم أيضا في ارتفاع الأرباح الصافية.

وأشارت الشركة إلى أن العمليات غير المستمرة تضمنت ربحا بمبلغ 6.67 مليون ريال نتج عن إعادة تقييم الأصول المتاحة للبيع والخاصة بالنشاط الزراعي المتوقف بالقيمة العادلة.

ونوهت بتأثر النشاط العقاري للشركة سلبياً خلال النصف الأول من العام، حيث منحت الشركة خصومات وإعفاءات للمستأجرين تعويضاً لهم عن فترات الإغلاق، كما تأثرت عمليات الشركات التابعة والزميلة سلبياً بالإغلاق خلال النصف الأول من العام.