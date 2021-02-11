أرباح البنك السعودي للاستثمار تتضاعف 3 مرات مسجلة 980 مليون ريال

دوت الخليج – تضاعفت أرباح البنك السعودي للاستثمار، بأكثر من 3 مرات خلال عام 2020، مسجلة نحو 980 مليون ريال بزيادة 310% عن 239 مليون ريال محققة العام السابق.

وأظهرت البيانات المالية للبنك المعلنة على السوق المالية السعودية “تداول”، اليوم الخميس، أن ارتفاع ربحية السهم إلى 1.28 ريالا، مقابل 0.17 ريال للسهم الواحد بنهاية 2019.

وفسر البنك السعودي للاستثمار ارتفاع صافي الأرباح بأنه يعود بشكل أساسي إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات، وذلك نتيجة الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى.

وارتفعت في المقابل رواتب ومصاريف الموظفين، والاستهلاك والإطفاء، ومخصصات الزكاة وضريبة الدخل، بحسب البيانات المالية للبنك.

وارتفع صافي دخل العمولات الخاصة والاستثمار بنحو 1.9% ليسجل 2.3 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 2.27 مليارا بنهاية ديسمبر 2019.

كما زاد إجمالي الدخل الشامل لبنك الاستثمار السعودي، بنحو 89.5% خلال العام الماضي مسجلا 1.4 مليار ريال، مقابل 761 مليون ريال العام السابق.

وتقلصت موجودات اللبنك بنحو 0.9% لتصل 99.88 مليار ريال، مقابل 100.8 مليارا بنهاية 2019، كما انخفض رصيد ودائع العملاء 12.9% مسجلا 60.14 مليار ريال، مقابل 69.05 مليارا بنهاية العام السابق.