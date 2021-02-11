صفقات حجم كبير على أسهم ثروة كابيتال بقيمة 1.6 مليار جنيه ضمن تقسيم أوراسكوم للاستثمار

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية لعدد 350.088 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.604.456 مليار جنيه.

وأوضحت أن ذلك في ضوء تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم.

وقررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التعامل على أسهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة اعتبارا من بداية جلسة اليوم الموافق 11 فبراير، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة، وذلك بناء على طلبها والمنشور بتاريخ 7 فبراير الجاري.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار قد قرر في 27 يوليو الماضي، التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي بحيث تظل أوراسكوم للاستثمار –الشركة القاسمة- ويخفض رأسمال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الأسمية لأسهمها، وتتخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة.

وينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة – مالم يتم تغييره لاحقًا- في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في الاشتراك في تاسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.