تعليم تفصح عن خطة طرح 49% من أسهمها بالبورصة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إحدى استثمارات سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن خطتها لطرح جزء من أسهمها طرح عام وخاص بالسوق الثانوي بالبورصة المصرية.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، بأن تعليم تقدمت بطلب تسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدا لقيد أسهمها وتداولها بالبورصة المصرية.

ووفقاً للبيان، فمن المتوقع أن يتم هذا الطرح من خلال قيام شركة سفنكس أوبليسك بي.في بطرح حد أقصى عدد 357.822 مليون سهما عاديا من الأسهم المملوكة لها في الشركة -وهو مايمثل 49% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة بحد أقصى-، بغرض البيع والتداول في البورصة المصرية.

يذكر أن تعليم إحدى الشركات الرائدة في قطاع التعليم العالي في مصر، حيث تمتلك وتقوم بتشغيل جامعة النهضة في بني سويف والتي تحوى حرمين جامعيين في محافظة بني سويف، على بعد 100 كم من القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن جماعة النهضة تعتبر أكبر جامعة خاصة في صعيد مصر، مما يفيد في خدمة واحدة من أكثر المناطق من حيث عدد السكان في مصر.

وأضافت أن طاقتها الاستعابية أكثر من 11 ألف طالب مع العلم بأن عدد الطلب المقيدين بالجامعة للعام الدراسي 2020/2021 يفوق 6.270 ألف طالب.

وبحسب البيان، فتشمل جامعة النهضة كليات متنوعة تضمن تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة، ومنها كليات الصيدلة وطب الأسنان والهندسة وعلوم الحاسبات والإعلام والتسويق وإدارة الأعمال والطب والعلاج الطبيعي.

وأوضحت، أن كلية الطب بجامعة النهضة هي أكبر كليات الطب الخاصة في مصر، وواحدة من خمسة فقط على مستوى الجمهورية حيث تحظي بشراكة حصرية مع جامعة فيينا الطبية، إحدى الجامعات ذات التصنيف الدولي وواحدة من أقدم الجامعات الطبية في أوروبا.

وأعلنت، أن جامعة النهضة تعتزم إطلاق ثلاث كليات جديدة على مدار السنوات الثلاثة القادمة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة والتي من المتوقع أن تعزز الطاقة الاستيعابية للجامعة بنسبة 27% بالإضافة إلى جامعة النهضة، أبرمت مجموعة تعليم عقد شراكة مع بالم هيلز للتعمير لإنشاء جامعة خاصة للتعليم العالي بمنطقة غرب القاهرة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 9.160 ألف طالب، ويقوم بإدارتها مجموعة تعليم.

يشار أن مجموعة تعليم حققت أداء ماليا قويا خلال الأعوام السابقة، حيث بلغ النمو السنوي المركب للإيرادات 28% في الفترة مابين العامين الماليين 2018/2017 و 2019/2020، بالإضافة لمعدل النمو السنوي المركب للربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغ 37% خلال نفس الفترة.

في العام المالي 2019/2020 حققت الشركة إيرادات بواقع 450 مليون جنيه وبلغ الربح المعدل للمجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 241 مليون جنيه بهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرة 54%، نتيجة تركيز تعليم على الاستثمار في قطاع التعليم العالي فقط.

وفي أغسطس 2019 قامت سي آي كابيتال بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين بإتمام الاستحواذ على 60% من أسهم تعليم لخدمات الإدارة.

وتبلغ حصة سي آي كابيتال الفعلية في تعليم نحو 16.5%، كما تلعب سي آي كابيتال ولها تأثير على اتخاذ قرارات مجلس أدارة شركة تعليم.

وصرحت إدارة مجموعة سي آي كابيتال تعليقاً على الصفقة:” تفخر سي آي كابيتال بالنجاح الكبير الذي حققته شركة تعليم باعتبارها أولى صفقات الخدمات المصرفية التجارية”.

وقالت :” تعكس هذه الصفقة القرارات الحكيمة لإدارة الشركة بشأن توظيف المركز المالي لسي آي كابيتال في استثمارات مجزية غير تقليدية مع قدرتها على الاحتفاظ بسيولة جيدة للمجموعة”.

وأضافت:” يتطلع فريق الخدمات المصرفية التجارية بسي آي كابيتال إلى اقتناص مزيد من فرص الاستثمارات المجزية التي تسهم في تعزيز عائدات المجموعة”.

ووفقاً لبيان الشركة والتي حصلت نشرة دوت الخليج على نسخة منه، فتقوم شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات بدور المنسق الدولي الوحيد ومدير الطرح، بينما يقوم كل من شركة رينيسانس كابيتال إيجيبت لترويج وتغطية الاكتتابات، وبنك أبو ظبي الأول بدور مساعدين خارجيين لمدير الطرح فيما يتعلق بالطرح الخاص فقط.

ويتولى مكتب نورتن روز فولبرايت دور المستشار القانوني الدولي للشركة في عملية الطرح فهو كتب ، كما يقوم مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانوني والمحاماة بدور المستشار القانوني المحلي للشركة، ومكتب وايت آند كيس المستشار القانوني المحلي والدولي لمدير الطرح.

وقال هشام جوهر، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن تعليم نفذت خطة موفقة لتعزيز تقييمها المالي، وكان ذلك خلال ثمانية عشر شهرًا، وتضمنت الخطة إطلاق كليتين جديدتين في جامعة النهضة ببني سويف في مجال العلوم الطبية، وإنشاء جامعة باديا في منطقة غرب القاهرة بالشراكة مع شركة بالم هيلز.

وأضاف، أن الطرح المرتقب لشركة تعليم يمثل عامل جذب للمستثمرين خاصة أنه يسمح لهم بالمشاركة في مشروع فريد من نوعه، ممثل في قطاع التعليم العالي الخاص بمصر، وهو أحد القطاعات القابلة للتطوير التي تسهم في إرضاء المستهلك المصري الذي يجسد جوهر جاذبية مصر الاستثمارية.

من جانبه، قال أحمد بدر الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة قررت منذ عام 2015 دعم فريق الإدارة كي تتصدر قائمة المؤسسات العاملة بقطاع التعليم العالي الخاص في مصر، من حيث النموذج المؤسسي، ولذلك قامت بتقديم خدمات تعليمية عديدة وإعداد خريجين مؤهلين لدخول سوق العمل، بالإضافة إلى إقامة منصة في مجال خدمات التعليم العالي.

بدوره أكد محمد الرشيدي، العضو المنتدب للشركة، على أهمية دور التعليم المحوري في إحداث تغيير، ومن ثم تسعى الشركة نحو تطبيق برامج تعليمية متخصصة ومبتكرة للطلاب والخريجين، بالإضافة إلى تعزيز التجربة التعليمية للطلاب بهدف تمكينهم من تحقيق نتائج إيجابية تضمن تحقيق قيمة مضافة للمجتمع بأكمله.