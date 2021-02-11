البنك الأهلي المتحد يعين رئيسا تنفيذيا جديدا لفرعه في مركز دبي المالي

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دوت الخليج – أعلن البنك الأهلي المتحد، المدرج في بورصة الكويت، عن تعيين فيفيك كاستوار، رئيسا تنفيذيا أول للبنك في مركز دبي المالي العالمي اعتبارا من 2 فبراير الجاري.
وأوضح البنك في بيان للبورصة اليوم الخميس، أن جانيش شيرابورام الرئيس التنفيذي السابق لفرع البنك في مركز دبي العالمي قد استقال من منصبه لأسباب شخصية.
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