مال وأعمال

البنك الأهلي المتحد يعين رئيسا تنفيذيا جديدا لفرعه في مركز دبي المالي

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CairoBank

دوت الخليج – أعلن البنك الأهلي المتحد، المدرج في بورصة الكويت، عن تعيين فيفيك كاستوار، رئيسا تنفيذيا أول للبنك في مركز دبي المالي العالمي اعتبارا من 2 فبراير الجاري.

وأوضح البنك في بيان للبورصة اليوم الخميس، أن جانيش شيرابورام الرئيس التنفيذي السابق لفرع البنك في مركز دبي العالمي قد استقال من منصبه لأسباب شخصية.

Bank Misr

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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