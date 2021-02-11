مال وأعمال

أعيان للإجارة الكويتية تتوصل لتسوية نهائية مع الدائنين وتكشف الأثر المالي

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دوت الخليج – كشفت شركة أعيان للإجارة والاستثمار، المدرجة في البورصة الكويتية، عن التوصل لاتفاق مع مجموعة من دائنيها لإجراء التسوية النهائية لسداد مديونيتها.

وأفادت الشركة في بيان لبورصة الكويت اليوم الخميس، بأن الاتفاق يتماشى مع الحكم الصادر من محكمة التمييز “الدائرة التجارية الأولى” بتاريخ 19 أغسطس 2020، حيث تتم التسوية من خلال سداد مبلغ نقدي وتحويل عدد من الأسهم في شركة توازن القابضة “غير مدرجة”.

وأكدت أعيان للإجارة استمرارها في التواصل مع باقي الدائنين لإجراء التسوية النهائية، مشيرة إلى أثر ذلك الإجراء في حال تمام الصفقة سيتمثل في انخفاض بند الأصول بواقع 2.12 مليون دينار.

وأضافت أن التسوية سيترتب عليها أيضا انخفاض بند مطلوبات التمويل الإسلامي بواقع 2.65 مليون دينار، وتحقيق الشركة أرباح نتيجة خصم جزء من المديونية بواقع 530.43 ألف دينار، وسينعكس ذلك على توقيت إتمام الاتفاق.

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كانت شركة أعيان للإجارة قد تحولت للربحية بنهاية العام مسجلة 20.69 مليون دينار، مقابل خسائر بلغت 14.62 مليون دينار عام 2019.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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