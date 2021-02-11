العربية للطيران تتحول للخسارة بقيمة 192.2 مليون درهم مع تقلص الإيرادات 61% خلال 2020

دوت الخليج – تحولت شركة العربية للطيران، المدرجة في سوق دبي المالي، للخسارة بقيمة 192.2 مليون درهم بنهاية عام 2020، مقابل أرباحا تخطت المليار درهم العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان للسوق، اليوم الخميس، أن تسجيلها للخسائر خلال العام الماضي بسبب تراجع الإيرادات بنسبة 61%، مقارنة بالعام 2019، نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأظهرت النتائج المالية للشركة، انخفاض هامش الربح 2.7% مقابل 26.2% للعام السابق، تأثرا بتراجع الإيرادات بنسبة أكبر من تراجع التكاليف المباشرة.

وتقلصت الإيرادات الإجمالية إلى 1.85 مليار درهم خلال 2020، مقابل 4.76 مليارا خلال العام السابق، فيما انخفضت التكاليف المباشرة إلى 1.8 مليار درهم مقابل 3.5 مليارا خلال 2019.

وأشارت العربية للطيران، إلى أن تسجيل خسائر من الحصة في نتائج الشركات الشقيقة والائتلافات المشتركة بمقدار 15.9 مليون درهم مقارنة بتحقيق أرباح قدرها 32.4 مليون درهم، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى بنحو 48 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، قد ساهم بشكل كبير في تسجيلها خسائر للعام الماضي.

وبينت النتائج المالية للشركة، تقلص التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل إلى 588.22 مليون درهم، مقابل 1.6 مليار درهم سجلتها خلال 2019.

وقدمت العربية للطيران خدماتها لنحو 4.4 مليون مسافر خلال العام 2020، ولنحو 1.2 مسافر خلال الربع الرابع 2020 انطلاقاً من مراكز عملياتها الـ5.

وذكرت العربية للطيران، في بيان اليوم الخميس، أنها سجلت أرباحا صافية بقيمة 20 مليون درهم الربع الأخير من 2020، بتراجع نسبته 90% عن نفس الفترة من العام السابق، بعد تقلص اللإيرادات بنحو 53%.