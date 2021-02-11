البورصة تصعد 0.29% في التعاملات الصباحية بدعم من مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في الساعة الأولى من جلسة اليوم بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.29%، ليتداول عند مستوى 11578 نقطة.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.83%، و 0.67% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 2.794.081 مليار جنيه على 169 شركة من خلال 9.837 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية لعدد 350.088 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.604.456 مليار جنيه، في ضوء تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم.

كما تضمنت تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة بلتون المالية القابضة لعدد 332.230 مليون سهم بقيمة إجمالي 900.343 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 74 شركة مقابل تراجع 36 في حين لم تتغير أسعار 60.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 37.141 مليون جنيه، منها 37.131 مليون جنيه للأفراد، و10.093 ألف جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 9.836 مليون جنيه، منها 5.599 مليون جنيه للأفراد، و4.236 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 27.305 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 32.878 مليون جنيه، مقابل 5.573 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم القاهرة للدواجن قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 12.94%، تلاه سهم القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 9.41%، ثم سهم الأهلى للتنمية والاستثمار بنسبة 8.28%.

في حين تصدر سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 5.06%، تلاه سهم العقارية للبنوك الوطنية بنسبة 3.02%، ثم سهم سماد مصر – ايجيفرت بنسبة 2.89%.