عاجل.. سعر الدولار يتراجع 3 قروش أمام الجنيه بعد يومين من طرح السندات الدولية

دوت الخليج – انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الخميس، في مجموعة واسعة من البنوك بمقدار تراوح بين قرشين إلى 3 قروش.

وكانت مصر قد طرحت الإثنين الماضي، سندات بالسوق الدولية بقيمة إجمالية 3.75 مليار دولار، ونجحت في اجتذاب طلبات اكتتاب بقيمة 16.5 مليار دولار، مما ساعد على خفض سعر العائد عن مستوى الأسعار الاسترشادية التي تم طرحها في بداية تنفيذ الإصدار.

وتم تنفيذ إصدار السندات الدولية على ثلاث شرائح 5 و10 و40 سنة، بقيم بلغت 750 مليون دولار للأولى بعائد 3.875% بدلا من 4.25%، و1.5 مليار دولار للثانية بعائد 5.875% بدلا من 6.25%، و1.5 مليار دولار للأخيرة بعائد 7.5% بدلا من 7.875%.

وتراجع سعر الدولار اليوم الخميس، 3 قروش في بنكي الأهلي المصري ومصر لينخفض إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

كما انخفض الدولار قرشين لدى كل من البنك التجاري الدولي CIB، والإسكندرية، ليسجل 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع بالأمس.

وفي بنك عوده انخفض الدولار بمقدار 3 قروش، ليبلغ 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، مقابل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع أمس الأربعاء.

وأيضا خفض البنك العربي الإفريقي سعر العملة الخضراء قرشين، ليبلغ 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، مقابل 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

وخفض بنك إتش إس بي سي HSBC، سعر الدولار قرشا واحد ليبلغ 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع مقابل، 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.