أرباح أسترازينيكا تتضاعف في 2020 بدعم لقاحات كورونا

وكالات _ قفزت أرباح شركة أسترازينيكا المصنعة للقاح فيروس كورونا بقوة بنهاية العام الماضي 2020.

وأعلنت الشركة التي حصلت على إجازة لاستخدام لقاحها من منظمة الصحة العالمية بأكثر من مرة ونصف المرة خلال 2020، بينما زادت أرباحها خلال الربع الأخير من 2020 بأكثر من مرتين.

وزادت أرباح الشركة المدرجة في بورصة لندن بنحو 1.56% إلى 3.144 مليار دولار مقابل 1.227 مليار دولار، وقفزت الإيرادات من 24.38 مليار دولار خلال 2019 الى حوالي 26.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020.

وارتفع مجمل الربح إلى 21.3 مليار دولار مقابل 19.4 مليار دولار خلال عام 2019، بينما زادت أرباح التشغيل إلى 5.1 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار.

وخلال الربع الرابع من 2020، سجلت الشركة قفزة أقوى في الأرباح، بعد تحقيق مليار دولار مقابل 277 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2019، بزيادة 261%، وارتفعت ارباح التشغيل من 577 مليون دولار بنهاية الربع الرابع 2019 إلى 1.48 مليار دولار.

وبعد شكوك واسعة حول فعالية اللقاح، قالت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، إن فوائد لقاح كوفيد-19 الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد تفوق أي مخاطر ويجب التوصية باستخدامه، بما في ذلك لمن تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر.

وفى توصيات أولية بشأن الجرعة، قالت لجنة مجموعة الخبراء الاستشارية الإستراتيجية المعنية بالتطعيم إن اللقاح يجب أن يُعطى على جرعتين، مع فترة تتراوح بين ثمانية أسابيع و12 أسبوعا بين الجرعتين الأولى والثانية.

وأضافت اللجنة أنه حتى مع إثارة تساؤلات حول مدى فاعلية اللقاح لمواجهة سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا، فإنه “لا يوجد سبب لعدم التوصية باستخدامه”.

وأوقفت جنوب أفريقيا توزيع اللقاح هذا الأسبوع بعد أن أظهرت بيانات من تجربة صغيرة أنه لا يحمى من المرض الخفيف إلى المتوسط الناجم عن سلالة فيروس كورونا الجديدة المنتشرة الآن في البلاد.