ماريدايف تتلقى عرض شراء ملزم بقيمة 48 مليون دولار على حصتها بشركة أوفشور بروجيكتس

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية- ماريدايف، بأنها تلقت عرض شراء ملزم من مجموعة السبيعي للاستثمار للاستحواذ على 100% من ماريدايف أوفشور بروجيكتس – وهي شركة تابعة ومملوكة للأولى بنسبة 99.98%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة الإجمالية لعرض الشراء الملزم بلغت 48 مليون دولار.

ووفقاً للبيان، فطريقة الدفع وتاريخ التنفيذ للصفقة سيتم الاتفاق عليهم بعد الحصول على الموافقات من المساهمين والجهات التنظيمية.

وذكرت بأنه سوف يتم عرض ومناقشة عرض الاستحواذ على مجلس إدارة الشركة يوم الأحد 14 فبراير الجاري، وأن الشركة سوف تلتزم بأحكام المادة 43 مقرر من قواعد القيد.

لذلك قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية / الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف خلال جلسة تداول 10/02/2021 وإلغاء العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية خلال جلسة اليوم مع تعديل سعر فتح جلسة 11/02/2021 ليصبح 0.185 دولار امريكي / للسهم.

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف، وافق في 9 يوليو الماضي، على قبول السير في إجراءات البت النهائي في العرض المقدم من شركة خالد عبد الله السبيعي القابضة لشراء حصة الخدمات الملاحية البالغة 99.9 % في أسهم شركة ماريدايف أوف شور بروجكتس.

ووافق المجلس على السماح لممثلي شركة خالد عبدالله السبيعي القابضة بالقيام بالفحص النافي للجهالة على شركة ماريدايف أو شور بروجكتس.