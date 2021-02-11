البنك المركزي المصري السعودي يطلق نظام المدفوعات الفورية 21 فبراير الجاري

دوت الخليج – أعلن البنك المركزي المصري السعودي، إطلاق نظام المدفوعات الفورية في 21 من فبراير الجاري.

وأوضح البنك المركزي المصري في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، أن إطلاق نظام المدفوعات الفورية يأتي بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية.

وأضاف المركزي السعودي، أنه فور إطلاق نظام المدفوعات الفورية في المملكة سيمكن النظام المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.

وأشار المركزي السعودي، إلى إشرافه على النظام، الذي يُعدّ خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية.

ونوه المركزي السعودي، بمساهمة نظام المدفوعات الفورية في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

وأفاد البنك المركزي المصري بأن النظام الذي طورته “المدفوعات السعودية”، سيعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال.

وأضاف البنك المركزي المصري أن تفعيل نظام المدفوعات الفورية سيسهم أيضاً في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.

وأكد المركزي في بيانه، أن النظام يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، ويسهم في خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي، وفور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.