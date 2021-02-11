آسيا كابيتال تستثمر 7.5 مليون دينار كويتي في Asian Ucits ETFs

دوت الخليج – أفصحت شركة آسيا كابيتال الاستثمارية، المدرجة في بورصة الكويت، عن موافقة مجلس الإدارة على استثمار 7.5 مليون دينار في “Asian Ucits ETFs”.

وأفادت آسيا كابيتال في بيان للبورصة، اليوم الخميس، بأن محفظة استثماراتها ستزيد بقيمة الاستثمار الملعن، على أن يتم الإفصاح عن الأثر المالي عند حدوث أي تطورات جوهرية.