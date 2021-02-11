دانة غاز: إتمام بيع الأصول البرية والبحرية في مصر النصف الأول من 2021

دوت الخليج – أعلنت شركة دانة غاز، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، قالت الشركة، إنه من المقرر إتمام صفقة بيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر خلال النصف الأول من 2021، مشيرة إلى أن إجمالي المستحقات المتأخرة في مصر حتى نهاية 2020 بلغ 130 مليون دولار ” تعادل نحو 477 مليون درهم”.

وأضافت الشركة أنها حصلت على مستحقاتها في إقليم كردستان العراق بانتظام منذ مارس 2020، لتواصل حكومة الإقليم التزامها بالسداد في الموعد المحدد رغم التحديات المالية التي واجهتها طوال العام الماضي.

وكشفت دانة غاز عن وصول قيمة السيولة النقدية لديها إلى 108 ملايين دولار ” تعادل نحو 396 مليون درهم)، على أن يدرس مجلس الإدارة نقل احتياطات الميزانية العمومية إلى الأرباح المدورة لدعم توزيعات الأرباح النقدية.

وكانت الشركة قد أعلنت في العام الماضي، توقيعها اتفاقية ملزمة مع شركة “آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة”، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر مقابل 236 مليون دولار “تعادل نحو 866 مليون درهم”، تشمل دفعات مستقبلية مشروطة.

وتحولت دانة غاز للخسائر خلال عام 2020، متكبدة 1.38 مليار درهم، مقابل أرباحا بلغت 575 مليون درهم خلال عام 2019.

وأظهرت البيانات المالية المعلنة على موقع السوق، اليوم الخميس، تراجعا بنحو 24% في الإيرادات خلال العام الماضي، لتصل إلى 1.28 مليار درهم، مقابل نحو 1.68 مليار درهم في عام 2019.