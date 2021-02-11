محمد فرج عامر يخطط لاستثمار أكثر من 10 مليارات جنيه في أبراج عقارية

بكر بهجت _ يخطط رجل الأعمال محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة مجموعة فرج الله القابضة، لإقامة استثمارات في القطاع العقاري خلال الفترة القليلة المقبلة تتجاوز قيمتها نحو 10 مليارات جنيه، موزعة على نحو 15 مشروعًا داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات ستتوزع أنشطتها بين السكني وغير السكني.

المناطق المستهدفة هي الإسكندرية وشرق القاهرة ومدينة ساحلية أخرى

وأضاف فرج في تصريحاته لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، أن غالبية المشروعات ستكون عبارة عن أبراج في عدة مناطق داخل مصر تتصدرها العلمين الجديدة والإسكندرية وشرق القاهرة ومدينة ساحلية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأخرى ستكون في دولتين إفريقيتين هما السودان ورواندا.

الاتفاق على إقامة مشروعين عقاريين في دولتي السودان ورواندا

ولم يحدد عامر ما إذا كان سيتم إنشاء شركة متخصصة في الاستثمار العقاري أم لا، مشيرًا إلى أن مجموعته بدأت فعليًّا في الإجراءات الخاصة بالاستثمار بقوة داخل القطاع العقاري استغلالًا للانطلاقة التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، ولمواكبة خطة التنمية التي تعمل عليها الدولة، مؤكدًا أن ذلك يأتي إلى جانب النشاط الأساسي للمجموعة والمتمثل في الصناعات الغذائية عبر مصانعه في مدينة برج العرب.

وأوضح محمد فرج عامر أنه تم البدء فعليًّا في التحرك لإطلاق تلك المشروعات من خلال التقدم بطلبات للحصول على الأراضي أو التفاوض عليها مع مستثمرين آخرين، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك المشروعات تدريجيًّا خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الشركة تقدمت فعليًّا على قطعتين أرض بمدينة العلمين الجديدة، وتدرس التقدم على الأراضي المطروحة حاليًا في المدينة بنظام الشراكة، وذلك إلى جانب المشروعين السكني والرياضي اللذين يتم إنشاؤهما لنادي سموحة في العلمين أيضًا.

وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية، الإثنين الماضي في تلقي طلبات المستثمرين لتخصيص 8 قطع أراضٍ في أول الطروحات بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقاري بمدينة العلمين الجديدة، على أن يستمر تلقي الطلبات لمدة أسبوع حتى يوم 15 فبراير، وتتراوح مساحات قطع الأراضي بين 24 و56 فدانًا، وبمساحة إجمالي نحو 270 فدانًا، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، من المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ونهاية العام الماضي بدأ نادي سموحة الرياضي في الاتفاق مع شركات المقاولات التي ستتولى إقامة المشروع السكني الرياضي، على أن يتم البدء في تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من العام الجاري، فور الانتهاء من التراخيص اللازمة، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة محمد فرج عامر لجريدة «دوت الخليج»، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع المكاتب الاستشارية لعمل التصميمات وبالتوازي مع ذلك يجري إنهاء جميع الموافقات والتراخيص اللازمة، حتى يتم البدء في المشروع وإنهاؤه وفق الجدول الزمني المخطط له والذي سيكون خلال 4 سنوات.

وفي شهر أكتوبر الماضي كشفت جريدة «دوت الخليج» عن إصدار هيئة المجتمعات العمرانية موافقتها على تخصيص 133 فدانًا في العلمين الجديدة لنادي سموحة، وذلك لإقامة مشروع سكني متكامل وفرع للنادي، مقسمة إلى 90 فدانًا للشق السكني و43 فدانًا للنادي، وتم بالفعل استلام الأرض، والبدء في إجراءات التنفيذ.

وتصل القيمة الإجمالية للأرض إلى نحو 1.5 مليار جنيه، تم سداد 150 مليون جنيه منها قيمة الدفعة المقدمة لإجمالي المساحة، وسيتم سداد باقي سعر الأرض على 4 سنوات بأقساط ربع سنوية أولها سيتم سداده في مارس المقبل.

وتتضمن خطة النادي على الأرض إنشاء 4500 وحدة سكنية موزعة على مرحلتين، حيث يتضمن المشروع 60 عمارة سكنية بارتفاع 4 أدوار، يجري التفاوض حاليًا على زيادتها، وتبلغ النسبة البنائية على 20% من الأرض المخصصة للشق السكني، بما يعادل نحو 18 فدانًا، والمساحة المتبقية ستكون للمناطق الخضراء والطرق الداخلية.

وطرح النادي المرحلة الأولى من المشروع للبيع لأعضاء النادي وتم بيعها بالكامل، حيث تضم تلك المرحلة 2100 وحدة، بمساحات تتراوح بين 110 و 150 مترًا، على أن يتم تسليمم تلك المرحلة خلال عامين ونصف العام وفق الاتفاق مع العملاء.