كورونا وأسعار النفط تقلص أرباح طيران أبوظبي 48% خلال 2020

دوت الخليج – تقلصت الأرباح الصافية لشركة طيران أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي المالي، بنحو 48.6% خلال عام 2020 الذي تفجرت فيه أزمة تفشي فيروس كورونا، وما تبعها من إغلاقات وتعليق للطيران وتراجع تأدية الخدمات اللوجيستية والتأجير والتدريب.

وأظهرت النتائج المالية للشركة والمعلنة على موقع السوق اليوم الخميس، تسجيلها أرباحا صافية بقيمة 154.69 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 301.2 مليون درهم خلال العام السابق.

تنوع النشاط يحد من تراجع أرباح أبو ظبي للطيران في عام كورونا وأشارت أبوظبي للطيران التي تعد اكبر مشغل للطائرات العمودية في المنطقة، إلى تقلص الأرباح التشغيلية بنسبة 34% لتصل 342.9 مليون درهم، مقابل 519.9 مليون درهم خلال 2019.

وانخفضت إيرادات مجموعة أبوظبي للطيران بنحو 25% خلال العام الماضي مسجلة 1.56 مليار درهم، مقابل 2.08 مليارا بنهاية 2019.

وأشارت الشركة في بيانها، إلى تأثرها سلبيا بتفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط خلال الفترة الحالية، إلا أن تنوع أنشطة المجموعة قد مكنها من الحفاظ على ربحيتها.

وجاءت شركتا رويال جت ومركز طيران أبوظبي للتدريب، كأكثر شركات مجموعة طيران أبوظبي تأثرا بتداعيات الجائحة، والتي استتبعت خفض رواتب العاملين.

وأفصحت مجموعة أبوظبي للطيران عن تقلص أيرادات الشركة الأم وشركات ريمكو ومركز طيران أبوظبي للتدريب وADA العقارية وADA ميلينيوم للاستشارات بنحو 4% خلال العام الماضي لتصل 636.2 مليون درهم مقابل 663.05 مليون درهم للعام السابق.

وذكرت أن إيرادات شركة رويال جت تقلصت 51.5% لتصل 320.1 مليونا متأثرة بتداعيات “كوفيد 19″، كما انخفضت إيرادات شركة ماكسيموس للطيران 20.5% لتصل 602.2 مليون درهم مقابل 757.66 مليونا للعام السابق متأثرة بانخفاض مبيعات الخدمات اللوجيستية والتأجير.