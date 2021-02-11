محمد شلبي: 400 مليون جنيه قيمة التمويلات العقارية المتفق عليها بين الصفوة وبنك saib

بكر بهجت _ بلغت قيمة التمويلات العقارية المتفق عليها بين بنك saib وشركة الصفوة للتطوير العمراني SUD، وفق البروتوكول الموقع بين الجانبين نحو 400 مليون جنيه، تمثل نحو 80% من قيمة الوحدات الجاهزة للتسليم، طبقًا لاشتراطات مبادرة البنك المركزي المصري، بحسب محمد شلبي الرئيس التنفيذي للشركة.

وأضاف شلبي في تصريحاته لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، أن الوحدات كاملة الإنشاءات وجاهزة للتسليم، ويمكن للعميل الحصول على التمويل من بنك saib لمدة 20 عامًا بفائدة 8% متناقصة، و٥% ثابتة.

وبحسب ما أعلنته الشركة والبنك قبل يومين، فإن عدد الوحدات التي سيتم طرحها من خلال المبادرة يصل إلى 350 وحدة سكنية وتتراوح مساحاتها ما بين 60 حتي 150 مترًا مربعًا، ويتراوح سعر المتر بالوحدات من 11 حتي 13 ألف جنيه مصري كاملة التشطيب، بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون جنيه.

وتتركز مواقع الوحدات في 3 مشروعات من مشروعات الشركة، المشروع الأول هو «هاي سيتي» بمدينة العبور، وتبلغ مساحته 36 فدانًا بإجمالي 60 عمارة سكنية وتطرح الشركة وحدات سكنية به من خلال المبادرة في المرحلة الأولى للمشروع والتي تتكون من 33 عمارة سكنية وبدأت SUD في تسليمها للعملاء المتعاقدين بالفعل مع بداية عام 2021 .

أما المشروع الثاني فهو «صن ست 3» بمدينة رأس البر وهو مشروع سكني يقع علي طريق رأس البر ودمياط ومواجه لنهر النيل ويتكون من 134 مبنى سكنيًّا علي مساحة 35 فدانًا بوحدات سكنية كاملة التشطيب تبدأ من 60 مترًا مربعًا وأيضًا قامت الشركة بالبدء بعملية تسليم العملاء مع مطلع عام 2021.

وبالنسبة للمشروع الثالث فهو «صن ست 2» بمدينة دمياط الجديدة بمنطقة الشاليهات على الطريق الدولي الساحلي وهو مشروع سكني يتكون من 13 مبنى للشقق السكنية و11 فيلا منفصلة على مساحة 25 ألف مترًا مربعًا لوحدات سكنية تبدأ من 132 مترًا مربعًا، وسلمت الشركة المشروع للعملاء المتعاقدين في عام 2019.

وتعمل شركة الصفوة على 5 مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة تبلغ استثماراتها نحو 11 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة الشركة مدحت شلبي، مشيرًا إلى أن تلك الاستثمارات موزعة على مشروعات «كابيتال هايتس 1» و«كابيتال هايتس2» ومشروع «فاينانشال هاب»، و«كابيتال هاب»، و«كابيتال هاب 2».

ولفت شلبي إلى أنه تم الانتهاء من تسويق مشروع «كابيتال هايتس1» بالكامل، ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى منه العام الجاري، مشيرًا إلى أن مشروع «كابيتال هايتس 2» ويقع على مساحة 250 ألف متر مربع، وهو مشروع سكني متكامل يضم وحدات سكنية بمساحات متنوعة.

وتابع أن المشروع الثالث الذي تعمل عليه الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، هو «فاينانشال هاب» والذي يقع بالحي المالي على مساحة 8000 متر، وبدأت الشركة في تنفيذ أعمال الحفر بالمشروع ومن المقرر تسليمه يونيو 2022، كما تنفذ الشركة مشروع «كابيتال هاب» بجانب حي السفارات على مساحة 30 ألف متر، بجانب مشروع «كابيتال هاب2» على مساحة 75 ألف متر مربع.