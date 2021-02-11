المصريين للإسكان تسجل 79% تراجعا بالأرباح المجمعة خلال 2020 لتصل إلى 3.3 مليون جنيه

رنا ممدوح _ تراجعت صافي الأرباح المجمعة لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 79%، لتصل إلى 3.311 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 15.703 مليون جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وانخفضت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 50.618 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 59.323 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وتراجع مجمل ربح المصريين للإسكانخلال نفس الفترة إلى 35.075 مليون جنيه، مقابل 41.494 مليون جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.

وسجلت تكلفة النشاط مبلغ 15.543 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 17.829 مليون جنيه بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي أرباح المصريين للإسكان إلى 61.108 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 6.816 مليون جنيه بعام 2019.

وتراجعت إجمالي إيرادات النشاط إلى 67.999 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 10.007 مليون جنيه بالفترة المقارنة.