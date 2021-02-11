- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ تراجعت صافي الأرباح المجمعة لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 79%، لتصل إلى 3.311 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 15.703 مليون جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وانخفضت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 50.618 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 59.323 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وتراجع مجمل ربح المصريين للإسكانخلال نفس الفترة إلى 35.075 مليون جنيه، مقابل 41.494 مليون جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.
وسجلت تكلفة النشاط مبلغ 15.543 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 17.829 مليون جنيه بعام 2019.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي أرباح المصريين للإسكان إلى 61.108 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 6.816 مليون جنيه بعام 2019.
وتراجعت إجمالي إيرادات النشاط إلى 67.999 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 10.007 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصريين للإسكان تسجل 79% تراجعا بالأرباح المجمعة خلال 2020 لتصل إلى 3.3 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.