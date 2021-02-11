أرباح التجاري الدولي الإماراتي تتقلص 71% متأثرة بتراجع الإيرادات التشغيلية وارتفاع المخصصات

دوت الخليج – تراجعت أرباح البنك التجاري الدولي “CBI” المدرج في سوق أبوظبي المالي، إلى 33.67 مليون درهم بنهاية عام 2020، مقابل أرباح بقيمة 116.7 مليون درهم خلال العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية للبنك، المعلنة اليوم الخميس، تراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 5% لتصل إلى 740.1 مليون درهم مقابل 783 مليونا للعام السابق، كما ارتفع مخصص الانخفاض في قيمة موجودات مالية بنسبة 40% ليصل إلى 399.8 مليون درهم مقابل 285.2 مليون درهم خلال العام السابق.

وتراجعت قيمة ودائع العملاء إلى 10.02 مليار درهم، مقابل 11.25 مليارا بنهاية 2019، كما انخفضت الودائع الإسلامية للعملاء إلى 457.03 مليون درهم، مقابل 813.2 مليونا بنهاية 2019.

وقرر مجلس إدارة البنك التوصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل بمقترح زيادة رأس المال.

واستقرت نسبة كفاية رأس المال عند 16.3% خلال عام 2020، مقابل 15.4% خلال العام السابق.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي، إن عام 2020 كان استثنائيا بكل المقاييس حيث واجه العالم ظروفا صعبة وتحديات غير مسبوقة.

وأضاف العامري: “كانت اولوياتنا هي حماية صحة وسلامة مجتمع الإمارات ودعم عملائنا لاجتياز هذه الوقات الصعبة”.