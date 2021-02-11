مبيعات العرب والأجانب تقلص مكاسب البورصة الصباحية إلى 0.1% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ قلص مؤشر البورصة الرئيسي من مكاسبه الصباحية في منتصف تعاملات اليوم بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب، ليتداول عند مستوى 11557 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.11%

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 0.1%، ليتداول عند مستوى 60.98 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.1%، و 0.85% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 3.348.353 مليار جنيه على 185 شركة من خلال 29.251 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية لعدد 350.088 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.604.456 مليار جنيه، في ضوء تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم.

كما تضمنت تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة بلتون المالية القابضة لعدد 332.230 مليون سهم بقيمة إجمالي 900.343 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 94 شركة مقابل تراجع 52 في حين لم تتغير أسعار 39.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الاجانب وسجلوا صافي بقيمة 17.554 مليون جنيه، منها 10.781 مليون جنيه للمؤسسات، و6.773 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 54.506 مليون جنيه، منها 52.665 مليون جنيه للأفراد، و1.840 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 72.061 مليون جنيه، منها 55.159 مليون جنيه للأفراد، و16.901 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم القاهرة للدواجن قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 12.06%، تلاه سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 9.92%، ثم سهم القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 9.41%

في حين تصدر سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 5.64%، تلاه سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 3.71%، ثم سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 3.55%.