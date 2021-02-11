ارتفاع المخصصات وخسائر الانخفاض في القيمة تتراجع بأرباح بنك الكويت الدولي خلال 2020

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دوت الخليج – تراجعت أرباح التشغيل الصافية لبنك الكويت الدولي “KIB”، المدرج في بورصة الكويت، بنحو 7.3% خلال العام الماضي مسجلة 26.89 مليون دينار، مقابل 29 مليون دينار العام السابق.
وأظهرت النتائج المالية المعلنة على موقع البورصة اليوم الخميس، تراجعا بنسبة 6.8% في الإيرادات التشغيلية لبنك الكويت الدولي لتسجل 63.8 مليون دينار، مقابل 68.5 مليون دينار بنهاية عام 2019.
وتقلصت الأرباح الصافية الخاصة بالمساهمين، إلى 1.07 مليون دينار، مقابل 17.15 مليونا للعام السابق.
وعزا بنك الكويت الدولي انخفاض صافي الربح إلى ارتفاع المخصصات وخسائر الانخفاض في القيمة.
وبينت النتائج المالية للبنك ارتفاع قيمة الموجودات الإجمالية إلى 2.8 مليار دينار مقابل 2.68 مليارا بنهاية 2019.
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