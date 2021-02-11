- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – تحولت شركة المركز المالي الكويتي للخسائر خلال عام 2020، متكبدة 1.72 مليون دينار ” تعادل نحو 5.7 مليون دولار”، مقابل أرباحا سجلتها العام السابق بقيمة 6.96 مليون دينار “تعادل 23.07 مليون دولار”.
وأرجعت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الخميس، تحولها للخسائر إلى انخفاض القيمة العادلة للأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، فضلاً عن هبوط قيمة العقارات الاستثمارية.
وتقلصت الإيرادات التشغيلية بنحو 44% لتصل 13.16 مليون دينار بنهاية 2020، مقابل 23.49 مليونا بنهاية العام السابق.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020، مع عدم دفع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع قيمة الأصول والإيرادات يتحول بالمركز المالي الكويتية للخسارة بنهاية 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.