تراجع قيمة الأصول والإيرادات يتحول بالمركز المالي الكويتية للخسارة بنهاية 2020

دوت الخليج – تحولت شركة المركز المالي الكويتي للخسائر خلال عام 2020، متكبدة 1.72 مليون دينار ” تعادل نحو 5.7 مليون دولار”، مقابل أرباحا سجلتها العام السابق بقيمة 6.96 مليون دينار “تعادل 23.07 مليون دولار”.

وأرجعت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الخميس، تحولها للخسائر إلى انخفاض القيمة العادلة للأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، فضلاً عن هبوط قيمة العقارات الاستثمارية.

وتقلصت الإيرادات التشغيلية بنحو 44% لتصل 13.16 مليون دينار بنهاية 2020، مقابل 23.49 مليونا بنهاية العام السابق.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020، مع عدم دفع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.