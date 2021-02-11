سوق دبي المالي يتراجع هامشيا.. والقيمة السوقية لأسهم أبوظبي ترتفع رغم استقرار المؤشر

وكالات _ تباين أداء مؤشري أسواق المال الإماراتية بختام تداولات اليوم الخميس، باستقرار سوق العاصمة رغم تراجع مؤشر سوق دبي المالي هامشيا.

وتحول مؤشر سوق دبي المالي للارتفاع في ختام التداولات بنحو 0.07% ليستقر عند مستوى 2633.48 نقطة، بعد تراجعه امس بنحو 0.58%.

وارتفعت السيولة المتداولة خلال الجلسة إلى 165.95 مليون درهم مقابل 147 مليونا خلال جلسة الأربعاء، كما تداول المستثمرون على نحو 187.05 سهما عبر 2604 صفقة، مقابل نحو 113.7 سهما عبر 2196 صفقة أمس.

وعزز ارتفاع قطاعي التأمين والاستثمار والخدمات بنسبة 2.14% و1.8% على التوالي، صعود المؤشر الرئيسي هامشيا بنهاية تداولات اليوم الخميس.

وجاء سهم عمان للتأمين على رأس القائمة الخضراء مرتفعا 7.69%، فيما كان سهم دي إكس بي إنترتينمنتس الأكثر تداولا من حيث الحجم لليوم الثاني على التوالي بنحو 23.6 مليون سهما رغم تراجعه 3.84%.

واستقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بختام تداولات اليوم عند مستوى 5667.03 نقطة المسجل أمس، رغم ارتفاع حجم التداول إلى 177.34 مليون سهما، بسيولة إجمالية بلغت 986.86 مليون درهم، مقابل تداول 168.63 مليون سهما بسيولة إجمالية تخطت المليار درهم عبر 2440 صفقة أمس الأربعاء.

وكان سهم الدار العقارية الأكثر تداولا خلال جلسة اليوم من حيث القيمة والحجم بعد تداول 78.7 مليون سهما من أسهمه بقيمة 288.22 مليون درهم، كما تصدر سهم أسمنت الخليج قائمة الرابحين بنهاية التداولات بعد ارتفاعه 5.06%، تصدر سهم الريم العقارية قائمة الخاسرين متراجعا بنحو 2.21%.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبو ظبي إلى 815.49 مليار درهم بختام التداولات، مقابل 814.21 مليار درهم أمس الأربعاء.