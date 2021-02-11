التباين يسيطر على أداء مؤشرات بورصة الكويت وسط انخفاض السيولة وحجم التداول

دوت الخليج – واصلت مؤشرات بورصة الكويت، التراجع لليوم الثاني، مع تباين في الأداء بختام تعاملات اليوم الخميس، وسط تراجع حجم السيولة.

وانخفض مؤشر السوق الأول 0.14%، كما تراجع المؤشر العام 0.10%، فيما صعد المؤشران رئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.05% و0.02% على التوالي، وبنهاية التعاملات اليوم الخميس.

وتقلصت السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم إلى 45.83 مليون دينار، مقابل 50.08 مليون دينارا بالأمس، كما انخفضت الكميات المتداولة إلى 341.04 مليون سهم، مقابل 424.41 مليون سهما في جلسة الأربعاء.

وارتفعت مؤشرات 7 قطاعات تصدرها التأمين صاعدا بنحو 1.66% بنهاية تداولات اليوم، فيما تراجعت 6 قطاعات أخرى على رأسها التكنولوجيا الذي انخفض بنسبة 10.94%.

وعلى مستوى أداء الأسهم خلال الجلسة، فجاء سهم آبار متصدرا لقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بعد صعوده بنسبة 10.97%، فيما تصدر سهم “الأنظمة” القائمة الحمراء بعد تهاويه بنحو 10.94%.

وسجل سهم “الأولى” الذي ارتفع 0.68% أنشط تداول من حيث الكمية بعد التعامل على 42.02 مليون سهما من أسهمه خلال الجلسة،كما استحوذ سهم “الكويت الوطني” على 7.92 مليون دينار من السيولة المتداولة خلال الجلسة.