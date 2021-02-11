مال وأعمال

الصناعة والبنوك يرتفعان بمؤشر بورصة البحرين هامشيا

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دوت الخليج – ارتفع المؤشر بورصة البحرين العام، هامشيا بنحو 0.03% بختام تداولات اليوم الخميس، ليستقر عند 1462.95 نقطة بعد تراجعه أمس الأربعاء بنحو 0.1%.

ودعم أداء قطاعي الصناعة والبنوك صعود المؤشر العام بعد ارتفهما بنحو 4.71% و0.25% على التوالي، وسط تراجع مؤشر قطاعات الخدمات والاستثمار بنحو 1.39% و0.34% على التوالي.

وتراجع حجم التداول إلى 3.02 مليون سهما خلال الجلسة مقابل نحو 3.78 مليون سهما تداولها المستثمرون أمس الأربعاء، كما زادت السيولة المتداولة إلى 711.92 ألف دينار مقابل 517.52 ألف دينارا الجلسة السابقة.

واستقرت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة البحرين اليوم الخميس، عند مستواها المسجل بختام تداولات الأربعاء 9.1 مليار دينار.
وجاء سهم “المصرف الخليجي التجاري” على رأس الرابحين بختام التداولات بعد صعوده 6%، فيما تصدر سهم “مصرف السلام البحرين” قائمة الخاسرين متراجعا 1.33%.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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