- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – ارتفع المؤشر بورصة البحرين العام، هامشيا بنحو 0.03% بختام تداولات اليوم الخميس، ليستقر عند 1462.95 نقطة بعد تراجعه أمس الأربعاء بنحو 0.1%.
ودعم أداء قطاعي الصناعة والبنوك صعود المؤشر العام بعد ارتفهما بنحو 4.71% و0.25% على التوالي، وسط تراجع مؤشر قطاعات الخدمات والاستثمار بنحو 1.39% و0.34% على التوالي.
وتراجع حجم التداول إلى 3.02 مليون سهما خلال الجلسة مقابل نحو 3.78 مليون سهما تداولها المستثمرون أمس الأربعاء، كما زادت السيولة المتداولة إلى 711.92 ألف دينار مقابل 517.52 ألف دينارا الجلسة السابقة.
واستقرت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة البحرين اليوم الخميس، عند مستواها المسجل بختام تداولات الأربعاء 9.1 مليار دينار.
وجاء سهم “المصرف الخليجي التجاري” على رأس الرابحين بختام التداولات بعد صعوده 6%، فيما تصدر سهم “مصرف السلام البحرين” قائمة الخاسرين متراجعا 1.33%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصناعة والبنوك يرتفعان بمؤشر بورصة البحرين هامشيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.