مال وأعمال

البنك المصري الخليجي يحقق أرباحا مجمعة 627.1 مليون جنيه خلال 2020

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

رنا ممدوح _ حقق البنك المصري الخليجي، صافي أرباح مجمعة بعد الضريبة بمبلغ 627.114 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 659.535 مليون جنيه في 2019، بنسبة تراجع 5%.

وتراجعت إيرادات الفوائد وفقا لقائمة الدخل المجمعة المرسلة للبورصة اليوم، إلى 7.371.769 مليار جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 7.508.008 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

بينما صعد هامش الفوائد خلال نفس الفترة إلى 2.615.255 مليار جنيه مقابل 1.950.910 مليار جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.

وسجلت مصروفات الفوائد مبلغ 4.756.513 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 5.557.097 مليار جنيه بعام 2019.

FRA10years

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 1.36 جنيه مقابل 1.47 جنيه بالفترة المقارنة.

يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك المصري الخليجي يحقق أرباحا مجمعة 627.1 مليون جنيه خلال 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا