البنك المصري الخليجي يحقق أرباحا مجمعة 627.1 مليون جنيه خلال 2020

رنا ممدوح _ حقق البنك المصري الخليجي، صافي أرباح مجمعة بعد الضريبة بمبلغ 627.114 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 659.535 مليون جنيه في 2019، بنسبة تراجع 5%.

وتراجعت إيرادات الفوائد وفقا لقائمة الدخل المجمعة المرسلة للبورصة اليوم، إلى 7.371.769 مليار جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 7.508.008 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

بينما صعد هامش الفوائد خلال نفس الفترة إلى 2.615.255 مليار جنيه مقابل 1.950.910 مليار جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.

وسجلت مصروفات الفوائد مبلغ 4.756.513 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 5.557.097 مليار جنيه بعام 2019.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 1.36 جنيه مقابل 1.47 جنيه بالفترة المقارنة.

يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.