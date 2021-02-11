البنك المصري الخليجي يحقق أرباحا مجمعة 627.1 مليون جنيه خلال 2020

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رنا ممدوح _ حقق البنك المصري الخليجي، صافي أرباح مجمعة بعد الضريبة بمبلغ 627.114 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 659.535 مليون جنيه في 2019، بنسبة تراجع 5%.
وتراجعت إيرادات الفوائد وفقا لقائمة الدخل المجمعة المرسلة للبورصة اليوم، إلى 7.371.769 مليار جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 7.508.008 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
بينما صعد هامش الفوائد خلال نفس الفترة إلى 2.615.255 مليار جنيه مقابل 1.950.910 مليار جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.
وسجلت مصروفات الفوائد مبلغ 4.756.513 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 5.557.097 مليار جنيه بعام 2019.
وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 1.36 جنيه مقابل 1.47 جنيه بالفترة المقارنة.
يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.
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