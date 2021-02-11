أوراسكوم للاستثمار تنقل حصصها في ثروة وبلتون إلى أوراسكوم المالية

رنا ممدوح _ باعت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة كامل حصتها في رأسمال ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية البالغ نسبتها 29.25%، لصالح شقيقتها المالية القابضة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، بأن أوراسكوم للاستثمار باعت 350.088 مليون سهم من أسهم ثروة كابيتال مقابل 1.604.456 مليار جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 4.58 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وفي سياق متصل، استحوذت شركة أوراسكوم المالية القابضة على حصة أوراسكوم للاستثمار في بلتون المالية القابضة والبالغ نسبتها 74.55%.

وأفادت الشركة أن أوراسكوم للاستثمار باعت 332.230 مليون سهم من أسهم بلتون المالية القابضة مقابل 900.343 مليون جنيه، بسعر 2.71 جنيه للسهم الواحد.

جاء ذلك في ضوء تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم.

وقررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التعامل على أسهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة اعتبارا من بداية جلسة اليوم الموافق 11 فبراير، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة، وذلك بناء على طلبها والمنشور بتاريخ 7 فبراير الجاري.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار قد قرر في 27 يوليو الماضي، التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي بحيث تظل أوراسكوم للاستثمار –الشركة القاسمة- ويخفض رأسمال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الأسمية لأسهمها، وتتخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة.

وينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة – مالم يتم تغييره لاحقًا- في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في الاشتراك في تاسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.