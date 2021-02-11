منطقة اليورو تخفض تقديراتها للنمو في 2021 وتتوقع قفزة كبيرة في 2022

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_ أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم خفض تقديراتها للنمو في منطقة اليورو إلى 3.8 في المائة عام 2021 مقابل 4.2 في المائة كانت متوقعة في الخريف، مؤكدة أنها تعول على انتعاش أقوى مما كان متوقعا في نهاية 2021 و2022.
وقالت المفوضية في تقرير إن “التوقعات قصيرة المدى للاقتصاد الأوروبي أضعف مما كان متوقعا في الخريف الماضي”، بسبب “إحكام جائحة كورونا قبضته على القارة”.
وأضافت أنها تتوقع “عودة اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الإنتاج الذي كان عليه قبل الأزمة بشكل أسرع من المتوقع، بفضل الزخم الأقوى في النصف الثاني من 2021 وفي 2022”.
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