وزيرتا الهجرة والتخطيط تطلقان مبادرة لمشاركة المصريين بالخارج في حياة كريمة

توافقت وزارتي الهجرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية على إطلاق مبادرة جديدة تحت شعار “أصلك الطيب”، بهدف لإشراك المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

تأتي المبادرة من منطلق التنسيق بين كافة المبادرات المجتمعية ووضعها تحت بوطقة واحدة لتعظيم أوجه الاستفادة منها في هذه إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحديد 10 مشروعات بالقرى المستهدفة يمكن للمصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بالمبادرة، توجيه الدعم لها، كذلك العمل على إدراج عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، ضمن القرى المستهدفة للتطوير في مبادرة “حياة كريمة”.

وعقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية، اجتماعا مطولا لمناقشة التطورات في ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، وبحث مزيد من التعاون والتنسيق في هذه الملفات خلال الفترة المقبلة تحت مظلة المبادرات الرئاسية، وذلك بحضور ومشاركة وفد من الوزارتين.

من جانبها رحبت وزيرة الهجرة، بوزيرة التخطيط والوفد المرافق لها، مثمنة على جهود التعاون المشتركة بين الوزارتين خلال الفترات السابقة في عدد كبير من الملفات التي شهدت تحقيق نجاحات مهمة استفادة منها الدولة المصرية في مشروعاتها القومية.

واستعرضت وزيرة الهجرة في بداية حديثها مبادرات الوزارة ذات العمل المشترك من وزارة التخطيط، من بينها مبادرة “نورت بلدك”، ومبادرة “مراكب النجاة”، كذلك دمج المصريين بالخارج للمشاركة والتعاون في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال المساهمة في تطوير قراهم، أو القرى الأكثر احتياجا، وفق ما وضعته الدولة المصرية من رؤية لرفع مستوى المعيشة لأهالي هذه القرى، بما يتناسب مع مفهوم القرى المستدامة.

مكرم: نسعى لإدراج القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بالمبادرة

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن استمارة “نورت بلدك” التي طرحتها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التخطيط، بالتزامن مع عودة المصريين بالخارج المتضررين من أزمة كورونا، شهدت أربعة مراحل من التطور منذ طرحها حتى الآن، حتى تتناسب مع كافة شرائح العائدين من الخارج، وتفادي أية معوقات قد تواجه العائدين خلال ملئ الاستمارة، حتى تصبح مكتملة البيانات التي من شأنها معرفة تخصصات ووظائف العائدين والبدء في إيجاد فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم والاستفادة من خبراتهم بالمشروعات القومية الحالية.

وفيما يتعلق بما تم بالمبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن العمل مازال جاري في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها، فقد تم زيارة 4 محافظات وهم (الفيوم البحيرة الغربية والمنيا)، ضمن 14 محافظة هم الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ويتم التعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا الملف للتوعية بمخاطر الظاهرة وتوفير البديل الأمن لشبابنا.

ونوهت أنه تم لقاء نحو 20 ألف شخص باللقاءات الجماهيرية في الأربع محافظات، كذلك تدريب وتثقيف 2500 رائدة ريفية للمشاركة بعمليات التوعية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة لتدريب 1000 شاب مع برنامج تطوير التعليم الفني والتدريب المهني.

ولفتت إلى إطلاق مبادرة “بداية ديجيتال” التي تهدف لتدريب 1000 شاب على المهن الإلكترونية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية بمصر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن افتتاح المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للهجرة، وجاري التنسيق لإجراء زيارات أخرى لباقي المحافظات في الفترة المقبلة وفق الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا.

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الفترة الماضية شهدت تعاون على نطاق واسع مع وزارة الهجرة خاصة فيها يتعلق بتنفيذ مبادرة “نورت بلدك”، كذلك المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، التي أحرزت نجاحا كبيرا على مستوى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالإضافة لتدريب وتأهيل الشباب على عدد من الحرف، ليمثل ذلك الضلع الآخر في سعينا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشريعة.

السعيد: 10 مشروعات يمكن للمصريين بالخارج دعمها بالقرى المستهدف تطويرها

وأضافت وزيرة التخطيط، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق مع وزارة الهجرة في إطار تطوير سبل طرح استمارة “نورت بلدك” حتى نضمن وصولها لأكبر عدد ممكن من الشريحة المستهدفة، حيث يتم دراسة طرحها على بوابة إلكترونية وتطبيق إلكتروني خاص بالمبادرة، كذلك العمل على إرسالها عبر رسائل الهاتف النصية “sms”، مع جعلها تتناسب مع مختلف الفئات ومستوى التعلم، كي يتمكن الجميع من استيفاء بياناته بشكل كامل، حتى يستطيع الاستفادة من ما ستقدمه المبادرة من فرص عمل في مختلف القطاعات، هذا بالإضافة لإطلاق حملة توعية متكاملة عن المبادرة تستهدف الوصول لكافة هذه الشرائح.

كما أكدت السعيد الاتفاق على دعم المشروعات الصغيرة في القرى المنتجة وغيرها من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، من خلال تدريب أصحاب هذه المشروعات لتطوير منتجاتهم، والمساعدة في ترويجها، وتقديم ما يلزم لاستدامة هذه المشروعات بالإضافة لتكثيف العمل على إداد مدربين معتمدين للمساعدة في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالاستعانة بجهود مباردة “كن سفيرا” ووحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط.