أسعار البلاتين ترتفع لأعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات

_ ارتفعت أسعار البلاتين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ست سنوات، مواصلة صعودا قويا بفضل آمال بالسوق في أن يدعم تعاف اقتصادي الطلب من قطاع السيارات.

فقد صعد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1257.51 دولار للأونصة، بعدما قفز في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ يناير 2015.

كما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2361.04 دولار للأونصة، ليكون غير بعيد عن ذروة نحو ثلاثة أسابيع التي سجلها أمس الأربعاء.

ويستخدم مصنعو السيارات المعدنين في المحولات الحفازة لتنقية أبخرة العادم.

وقالت رونا أوكونيل المحللة لدى ستون إكس “تنظر السوق إلى ما بعد الجائحة، إلى التعافي في قطاع السيارات، والذي سيحدث في نهاية المطاف”.

أما أسعار الذهب فقد انخفض في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1841.28 دولار للأونصة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب خلال التداول عند 1842.90 دولار.

وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 27.13 دولار للأونصة.

وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس “يضغط انخفاض السيولة بسبب عطلة العام الصيني الجديد أيضا على الأسعار”.

ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات تمرير مشروع قانون للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة.