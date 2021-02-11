البورصة تتماسك عند مستوى 11546 نقطة بدعم من مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين للمستثمرين المصريين.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11546 نقطة، محققاً ارتفاعا بصورة طفيفة بنسبة 0.01%.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 0.29%، وأغلق عند مستوى 60.86 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.73%، و 0.56% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 4.069.512 مليار جنيه على 189 شركة من خلال 52.536 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية لعدد 350.088 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.604.456 مليار جنيه، في ضوء تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم.

كما تضمنت تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة بلتون المالية القابضة لعدد 332.230 مليون سهم بقيمة إجمالي 900.343 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 104 شركة مقابل تراجع 70 في حين لم تتغير أسعار 15.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 97.686 مليون جنيه، منها 59.5 مليون جنيه للأفراد، و38.186 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 46.840 مليون جنيه، منها 38.269 مليون جنيه للمؤسسات، و8.571 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 50.846 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 81.325 مليون جنيه، مقابل 30.479 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 94.66% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 1.9% والعرب على 3.35% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 67.8% من تعاملات اليوم مقابل32.19% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم القاهرة للدواجن قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.18%، تلاه سهم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 10%، ثم سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 9.92%.

في حين تصدر سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.23%، تلاه سهم مطاحن مصر العليا بنسبة 5.96%، ثم سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 5.77%.

وأرجع مهاب عجينة رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة، الأداء العرضي لمؤشر البورصة الرئيسي، إلى غياب المحفزات الجوهرية المحركة للأسهم.

ورأي عجينة أن نتائج بعض الشركات السلبية عن الربع الأخير من عام 2020 والتي جاءت متراجعة مقارنة بالربع الثالث سببت تخوف لدى المستثمرين خاصة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وتوقع أن يسيطر الاتجاه العرضي على أداء مؤشرات البورصة المصرية حتى نهاية الربع الأول من 2021، مع تجديد الرهان على قطاعي البنوك والخدمات المالية غير المصرفية.