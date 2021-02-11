مال وأعمال

سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع للجلسة السادسة بدعم البنوك والاتصالات

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CairoBank

دوت الخليج _ دعم صعود 13 قطاعا تصدرهم البنوك والاتصالات اليوم الخميس، مسيرة ارتفاعات المؤشر العام “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” لليوم السادس على التوالي.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” مرتفعاً 0.47%، ليستقر عند مستوى 8,943.85 نقطة.

وتقلصت قيمة السيولة المتداولة إلى 11.76 مليار ريال على نحو 292 مليون سهم، مقابل 12.38 مليار ريال تداولت من خلال 304.66 مليون سهما الجلسة السابقة.

وأغلق 13 قطاعا على ارتفاع، بقيادة البنوك الذي صعد 0.7%، والاتصالات 1.15%، ثم المواد الأساسية والطاقة بنحو 0.44% و0.38% على التوالي.

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وتصدر قطاع السلع طويلة الأجل قائمة المتراجعين، بعد هبوطه 2.74%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل منخفضا 0.53%.

وصعد 103 أسهم خلال الجلسة، بصدارة “التأمين العربية” الذي ارتفع 9.92%، فيما اقتصرت التراجعات على 75 سهماً، تصدرهم “الأصيل” منخفضا بنحو 5.48%.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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