عاجل .. البنك المركزي المصري يطلق مبادرة لإلغاء رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت

أمنية إبراهيم – كشف البنك المركزي المصري المصري، عن تدشين مبادرة جديدة لإلغاء كافة الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce)، وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021.

وقال المركزي في بيان قبل قليل، إن مجلس إدارته قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2021 إطلاق مبادرة لإلغاء كافة الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع التحول للاقتصاد الرقمي، والتوسع في استخدام نظم الدفع الإلكترونية، واستمرارا لجهود البنك المركزي المصري المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وحرصا على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

رامي أبو النجا: قيمة معاملات الإنترنت زادت بنسبة 100% خلال جائحة كورونا

وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن المبادرة تأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على زيادة عدد الشركات المفعلة لخدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول.

وأضاف أبو النجا، أنه نظرا للزيادة الكبيرة في قيمة المعاملات التي تنفذ عبر الإنترنت خلال الآونة الأخيرة والتي وصلت إلى 100% خلال جائحة كورونا، بما يبشر بزيادة وعي المواطنين والتجار بمزايا خدمة التجارة الإلكترونية خلال تلك الفترة، ويشجع على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، ويدعم توجه الدولة والبنك المركزي بالتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.

أماني شمس الدين: المبادرة تتضمن تفعيل QR Code وقبول الدفع ببطاقة ميزة

ومن جانبها أوضحت أماني شمس الدين، وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن المبادرة تتضمن أيضا تفعيل قبول رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

وأكدت استهداف البنك المركزي المصري المصري تخفيف الأعباء المالية عن الشركات عبر المبادرة بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل: المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات ‘Tokenization’– خدمات المدفوعات الدورية ‘Recurring’- … إلخ).

جدير بالذكر أن تلك المبادرة تأتي في إطار حزمة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري المصري خلال جائحة كورونا والتي كانت أخرها بتاريخ 1 يناير 2021.

وأكد البنك المركزي المصري المصري في بيانه، أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.