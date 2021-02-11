البريد ومصر لتأمينات الحياة يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات تأمينية متنوعة

وقعت الهيئة القومية للبريد وشركة مصر لتأمينات الحياة بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير حزمة من الخدمات التأمينية عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف الفئات وتوفير نماذج تأمينية مختلفة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع خاصة قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر، بحسب البيان الصحفي الصادر عن هيئة البريد.

ووقع البروتوكول الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور احمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة.

ومن جانبه قال د. شريف فاروق، إن هذا الاتفاق له أهمية خاصة تتمثل في أنه يساهم في الوصول بالمنتجات التأمينية الي قطاع عريض من العملاء ويهدف الي توفير منتج تأميني خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد المصري والتي يبلغ عددها اكثر من 4 آلاف مكتب.

واشار د. فاروق الي ان هذا الاتفاق يهدف ايضاً إلى زيادة ونشر الوعي التأميني بين كافة شرائح المجتمع وتوفير منتجات تأمينية وتمويلية للشباب من الجنسين لتحفيزهم على تبني العمل الحر بالاضافة الي دمجهم في الخدمات المالية بما يضمن تطبيق اهداف الدولة في تحقيق الشمول المالي وذلك بالاعتماد على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد العزيز، أن الهدف من الشمول المالي هو الوصول بالخدمات المالية والحلول التأمينية لأي مواطن بسهولة ويُسر و هو ما تعمل شركة مصر لتأمينات الحياة على تحقيقه ضمن الرؤية و الخطة الاستراتيجية للشمول المالي التي وضعتها شركة مصر القابضة للتأمين.

وأضاف، أن الشركة القابضة تلعب دور كبير في ترويض المخاطر التي تواجه البشر والحجر، وتعتبر ظهير استراتيجي للاقتصاد القومي و داعم لجميع فئات المجتمع المصري.

وعبر عبد العزيز عن سعادته بتجديد الشراكة مع الهيئة القومية للبريد، لما لديها من إمكانيات وانتشار واسع لفروعها في جميع أنحاء الجمهورية التي تلعب دوراً مؤثراً وفعالاً في تنشيط آلية الدفع الإلكتروني، مما يتيح توفير الخدمات التأمينية بشكل أوسع وأشمل في إطار خطة الشركة للتطوير والتنمية لتوفير تغطيات تأمينية مناسبة لكل الفئات في شكل حزم وبرامج للاستثمار والزواج وبرامج التقاعد التي توفر العديد من المزايا للعملاء.