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وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

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العربية نت _ توفي الفنان علي حميدة، صاحب أغنية لولاكي، اليوم الخميس، وفقاً لما أعلنه ابن شقيقته عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.

وكتب ابن شقيقته، قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الدكتور علي حميدة، نسألكم الدعاء والثبات”.

والجدير بالذكر أن الفنان علي حميدة توفي عن عمر ناهز 55 عاما، بعد صراع مع المرض.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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