وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

العربية نت _ توفي الفنان علي حميدة، صاحب أغنية لولاكي، اليوم الخميس، وفقاً لما أعلنه ابن شقيقته عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك. وكتب ابن شقيقته، قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الدكتور علي حميدة، نسألكم الدعاء والثبات”. والجدير بالذكر أن الفنان علي حميدة توفي عن عمر ناهز 55 عاما، بعد صراع مع المرض.

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