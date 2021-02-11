- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي إن بي سي _ فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت قرب مستويات مرتفعة غير مسبوقة اليوم الخميس، إذ يراهن المستثمرون على مزيد من التحفيز المالي لتجاوز الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا مع إظهار بيانات تعثر تعاف وليد في سوق العمل.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 28.7 نقطة، بما يعادل 0.09%، إلى 31466.49 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا 6.5 نقطة، أو 0.17%، إلى 3916.4 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 72.7 نقطة، أو 0.52%، إلى 14045.214 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وول ستريت تفتح قرب مستويات مرتفعة قياسية بفضل آمال التحفيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.