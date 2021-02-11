الإمارات تفرض التعليم عن بعد في المدارس الحكومية اعتبارا من الأحد

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روسيا اليوم _ أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية أنه سيتم اعتبارا من يوم الأحد القادم استكمال الدراسة في كافة المدارس الحكومية بنظام التعليم عن بعد “أونلاين”.
وذكرت صحيفة “البيان” أن أولياء أمور الطلبة تلقوا إشعارا باستمرار التعليم عن بعد يوم الأحد المقبل، بناء على استطلاع أجرته الوزارة لآراء أولياء الأمور، حول تحديد طريقة تعليم الطلبة في ظل تفشي فيروس كورونا.
وقالت الوزارة: “بناء على نتيجة الاستطلاع، فقد تقرر أن يستمر التعليم عن بعد حرصا على سلامة أبنائنا الطلبة”، موضحة أنها ستوافيهم بالمستجدات.
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