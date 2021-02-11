بنك الإسكندرية يشارك بمعرض ديارنا للحرف اليدوية

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دوت الخليج – أعلن بنك الإسكندرية، عن مشاركته في النسخة 61 من معرض ديارنا للحرف اليدوية، عبر مبادرة إبداع من مصر، كشريك استراتيجي للمرة الثالثة على التوالي، في إطار استراتيجيته لدعم الحرف اليدوية والاقتصاد الإبداعي.
وتنطلق فعاليات معرض ديارنا في الفترة من 15 إلى 25 فبراير بمول كايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وبالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والشركة المصرية للاتصالات We.
تأتي نسخة هذا العام من المعرض تأكيدا على استمرار الجهود للنهوض بالقطاع الإبداعي المصري والمساهمة في فتح أسواق جديدة للأصحاب الحرف اليدوية، وتقام النسخة الحالية من المعرض وفقا لكافة الإجراءات الاحترازية وطبقا لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الاحمر في ظل الظروف الاستثنائية.
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